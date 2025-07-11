İngiltere ekonomisi mayısta yüzde 0,1 daralma kaydederken, beklenti ekonominin yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) mayıs ayına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ülke ekonomisi mayısta yüzde 0,1 küçüldü. Mayısta hizmet sektörü yüzde 0,1 büyürken, imalat ve inşaat üretimi sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 0,6 daraldı. Beklenti, mayısta ülke ekonomisinin yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi.

Ekonomi martta yüzde 0,4 büyümüş, nisanda da yüzde 0,3 daralmıştı. İngiltere ekonomisi mart-mayıs dönemini kapsayan üç ayda önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 0,5 büyüdü.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin mayısta imalat ve inşaat sektörlerindeki belirgin düşüşle küçüldüğünü belirterek, petrol ve gaz üretimi, otomobil imalatı ve ilaç sanayisinde daralma görüldüğünü dile getirdi.

- İmalat sektörü uzun süredir durgunluk içinde

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, veriler sonrası İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, büyüme rakamlarının hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "Ancak, ekonomik büyümeyi sağlama konusunda kararlıyım." dedi.

Deutsche Bank İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja, büyüme verileri sonrası paylaştığı değerlendirme notunda, büyümede nisandaki düşüşün verinin ardından mayısta da zayıf ekonomik büyümenin devam ettiğini kaydetti.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ikinci çeyrekte yüzde 0,25 büyüme beklediğini anımsatan Raja, buna karşın ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte yüzde 0,1 seviyesine düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Raja, İngiltere ekonomisinde büyük bir daralma beklemediklerini ancak uzun süredir durgunluk içinde olan imalat sektörüyle ilgili ciddi soru işaretleri olduğunu dile getirerek, "Savunma harcamalarının artması bir miktar destek sağlayabilir. Ancak sektörün gerçekten canlanması için küresel ölçekte bir imalat toparlanmasına ihtiyaç duyulacak. Bu da İngiliz ekonomisi açısından en büyük belirsizlik." ifadelerini kullandı.