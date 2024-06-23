İngiltere’nin, hiçbir İsrail askerinin veya askeri uçağının, Kıbrıs’taki İngiliz Üslerini, İsrail-Hamas savaşının başlaması öncesinde dahi kullanmadığını açıkladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi: “İngiltere İsrail Uçaklarının ve Personelinin ‘Misafir Edildiğini’ Reddediyor” başlığı altında verdiği haberinde, İngiliz hükümetinden bir kaynağın dün Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, hiçbir İsrail uçağı veya personelinin İngiliz Üslerini kullanmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre söz konusu kaynak, “Kıbrıs’taki Egemen Üsler Bölgesi hiçbir zaman, Hamas-İsrail savaşı öncesinde dahi, İsrail askeri personeli veya uçağını misafir etmemiştir” açıklamasında bulundu.

- - Borell’den Güney Kıbrıs’a destek

Gazete haberinin devamında ise, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Hamas’ın tehditleri konusunda Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’u arayarak destek belirttiğini yazdı.

Habere göre Borrell sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kombos’la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Lübnan ile İsrail’i ayıran “Mavi Hat” boyunca artan gerginlik ile Orta Doğu’daki gelişmeler konusunda duyduğu endişeyi dile getirdiğini belirtti.

Borrell ayrıca, “AB olarak Kıbrıs’a yönelik desteğimizi belirtir bölgesel yayılmadan kaçınılması çağrısında bulunuruz” ifadelerini kullandı.