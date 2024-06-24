İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith, İngiltere'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğrudan uçuşların düzenlenmesi çağrısını yineledi.

Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith, açıklamasında, Kıbrıs'taki mevcut durumun, Chingford ve Woodford Green bölgelerindeki seçmenleri olan birçok Kıbrıslı Türk için ciddi zorluklar yarattığına işaret etti.

Türkiye hariç tüm uluslararası toplum ile uyumlu olarak Birleşik Krallığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak tanımadığına işaret eden Smith, şöyle devam etti:

“Sonuç olarak, Kuzey Kıbrıs uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalmakta ve diğer ülkelerden doğrudan uçuşlar üzerinde kısıtlamalar bulunmaktadır.

Bu nedenle, bir süredir Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşlar için kampanya yürütüyorum. Şu anda Ercan Havalimanı (LCEN), Kuzey Kıbrıs’ın ana merkezi olarak hizmet vermektedir. Güney Kıbrıs doğrudan uçuşların avantajlarından faydalanırken, Kuzey Kıbrıs sadece bir veya iki duraklamalı uçuşlar sunabilmekte ve bu da seyahat edenleri rahatsız edici ara duraklara zorlamaktadır. Doğrudan uçuş çağrım, Kuzey Kıbrıs'taki mülklerini düzenli olarak ziyaret etmek ve yaşlı akrabalarına destek olmak zorunda olan Türk-Kıbrıslı kökenli seçmenlerim için bir destek niteliğindedir.

Ben ve bir grup parlamenter tarafından defalarca dile getirilen endişelere rağmen, Birleşik Krallık Hükümeti’nin doğrudan uçuşlar konusundaki tutumu değişmemiştir. Birleşik Krallık ile Kuzey Kıbrıs arasında doğrudan uçuşların yetkilendirilmesi konusunda hâlâ bir plan bulunmamaktadır. Bu konuyu Türk-Kıbrıslı seçmenlerim adına Hükümetle birkaç kez gündeme getirdim. Dışişleri Bakanlığı, Ercan Havalimanı'nın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından uluslararası bir havalimanı olarak tanınmadığını ve bu nedenle Birleşik Krallık Hükümeti'nin Kuzey Kıbrıs yönetimiyle bir Hava Hizmetleri Anlaşması müzakere edemediğini, bu durumun doğrudan uçuşların yeniden başlamasını engellediğini açıklamıştır.

Anladığım kadarıyla, Ulaştırma Bakanı'nın tavsiyesi üzerine, bir Birleşik Krallık güvenlik şirketi Ercan Havalimanı'nı incelemiş ve havalimanının Birleşik Krallık güvenlik standartlarına ulaşması için önerilerde bulunmuştur. Ancak, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin havalimanının gerekli güvenlik standardını karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için yapılan ek denetimlere izin vermemesi hayal kırıklığı yaratmıştır.

Böylesine adaletsiz ve kısıtlayıcı bir seyahat yasağının sona erdiğini görmek için artık vakit gelmiştir. Chingford ve Woodford Green bölgesinin bir kez daha Milletvekili olarak seçilmem halinde, Birleşik Krallık ile Kuzey Kıbrıs arasında doğrudan uçuşlara izin verilmesi ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplumdan daha fazla izole olmalarının önlenmesi için Hükümete çağrıda bulunmaya devam edeceğim.”

-Yaşarata

Öte yandan İngiltere’de 4 Temmuz'daki genel seçimler öncesi İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata da açıklamalarda ve çağrılarda bulundu.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Dr. Başkanı Muhammet Yaşarata da, “Iain Duncan Smith, Kıbrıslı Türk toplumunun sesini duyuran ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı bir milletvekilidir. Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşlar için yaptığı kampanyayı yürekten destekliyorum. Duncan Smith’in bu konudaki kararlılığı, Kıbrıslı Türklerin uluslararası arenada hak ettikleri konuma ulaşmaları için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin, uzun yıllardır izolasyon altında yaşadığını ve bu durumun ekonomik ve sosyal hayatlarını olumsuz etkilediğine işaret eden Yaşarata, şöyle devam etti:

“Direkt uçuşların sağlanması, Kıbrıslı Türklerin dünya ile daha kolay ve hızlı bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayacak, aynı zamanda ekonomik gelişime büyük katkı sunacaktır.

İş dünyası açısından da doğrudan uçuşların sağlanması büyük avantajlar getirecektir. Kuzey Kıbrıs'taki iş adamları ve girişimciler, uluslararası pazarlarla daha rahat ilişki kurabilecek, iş hacimlerini artırabilecek ve yeni fırsatlar yaratabileceklerdir. Bu nedenle, Iain Duncan Smith’in bu mücadelesini desteklemek hepimizin görevidir.”