İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partili Başbakan Rishi Sunak, 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimleri kazanmaları halinde zorunlu askerlik uygulamasını geri getireceklerini bildirdi.

Birleşik Krallık, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 1947 yılında dönemin İşçi Partili iktidarı tarafından başlatılan zorunlu askerlik uygulamasını 1960 yılında kaldırmıştı.

Muhafazakar Parti'nin planına göre, gençlere iki seçenek sunulacak.

Buna göre 18 yaşındaki gençler ya 12 ay boyunca tam zamanlı olarak orduya katılacak ya da yılda 25 gün olacak şekilde her ay bir hafta sonu gönüllü olarak bir toplum hizmetinde çalışacak.

Parti, planın ayrıntılarını değerlendirmek üzere bir Kraliyet Komisyonu kurulmasını öneriyor.

Planın yürürlüğe girmesi halinde için ilk katılımın Eylül 2025 olması öngörülüyor.

İngiliz medyasına göre zorunlu askerlik silahlı kuvvetler veya siber savunmada çalışmayı kapsayacak.

Gönüllülük seçeneğinde ise gençler, yılda 25 gün polis, itfaiye, sağlık hizmetleri ya da yaşlı ve yalnız insanlarla çalışan hayır kurumları gibi kuruluşlarda görev alacak.

Erken genel seçimleri kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan muhalefetteki İşçi Partisi ise Muhafazakarların bu planını eleştirdi.

İşçi Partili bir sözcü, Başbakan Sunak'ın açıklamasını, "Ekonomiyi çökerten, ipotekli konut kredilerini tavan yaptıran Muhafazakar Parti'nin yıllık 2,5 milyar sterlinlik bir başka çaresiz taahhüdü" olarak nitelendirdi.

Uzun süredir orduda küçülmeye ve kesintiye giden İngiltere'de 2010 yılında 100 bin olan silahlı kuvvetler personel sayısı Ocak 2024 itibariyle 73 bine düştü.

İngiltere'de şubat ayında milletvekillerinden oluşan "Partilerarası Savunma Komitesi" bir rapor yayınlayarak, "Orduda görevden ayrılanların, işe alınanlardan daha fazla olduğu" belirtilmiş, bu kısır döngünün kırılması gerektiğinin altı çizilmişti.