İran, 2019'da İsveç'te tutuklanan ve "uluslararası hukuka karşı ciddi suç işlemek" suçlamasıyla 2022'de müebbet hapse mahkum edilen eski yargı yetkilisi Hamid Nuri'nin İsveç ile gerçekleştirilen tutuklu takası kapsamında serbest bırakıldığını duyurdu.

İran Yargı Erki'nin Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İsveç'te hukuka aykırı olarak tutulan Sayın Hamid Nuri'nin serbest olduğunu ve birkaç saat içinde ülkeye döneceğini sevgili İran halkına bildirmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Umman Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak, İran ile İsveç arasındaki tutuklu takasına aracılık ettiğini duyurdu.

Açıklamada, İranlı ve İsveçli tutukluların bugün ülkelerine dönmek üzere Stockholm ve Tahran'dan Umman'ın başkenti Muskat'a nakledildiği aktarıldı.

Tutuklu takası kapsamında, İsveç, İranlı eski yargı yetkilisini serbest bırakırken karşılığında İran'da tutuklu bulunan 2 İsveç vatandaşının serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) çalışanı İsveçli Johan Floderus, 2022'de İran'da tutuklanmıştı. Floderus'un yanı sıra bir diğer tutuklu İran-İsveç çifte vatandaşı Said Azizi'nin de serbest bırakıldığı bildiriliyor. Azizi, martta "güvenlikle ilgili suçlamalar" nedeniyle İran yargısı tarafından 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

- İranlı eski yargı yetkilisi 1988'deki toplu idamlarla ilgili İsveç'te yargılandı

İran'da 1988 yılındaki toplu idamlardan sorumlu tutulan Nuri, 2019'da "ailevi gerekçeler" nedeniyle gittiği İsveç'te tutuklanmış ve toplu idamlarda rolü olduğu gerekçesiyle mahkeme süreci başlamıştı.

Stockholm Bölge Mahkemesi, 14 Temmuz 2022'deki duruşmada İranlı eski yargı yetkilisini "uluslararası hukuka karşı ciddi suç işlemek" ve "kasten cinayet" suçlamalarıyla müebbet hapse mahkum etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, aynı gün yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının "hukuka aykırı olduğunu ve siyasi nedenlerle alındığını" savunarak İsveç'in Tahran Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa çağırmıştı.

Nuri, karara itiraz ederek temyize başvurmuş ancak İsveç Yüksek Mahkemesi kararı onamıştı.