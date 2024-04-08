KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası son zamanlarda ülkede artan motorlu araç sayısının endişe verici olduğuna dikkat çekerek, yolların taşıma kapasitesinin üzerine çıktığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İMO Başkanı Abdullah Ekinci artan trafik kazalarının nedenini taşıt sayısının gün geçtikçe artmasına bağladı.

Ekinci, artan araç sayısının yarattığı sorunların daha etkili bir şekilde çözüme kavuşturulması ile ülkedeki yaşam kalitesinin de artabileceğini söyledi.

Her geçen gün artan araç sayısının yollara ciddi bir yük getirdiğini ifade eden Ekinci, “Kara yollarına çıkan taşıt sayısının artmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artmakta ve trafik kazaları da çoğalmaktadır. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılabilen trafik kazaları çok farklı şekillerde meydana gelebilmekte, kimi zaman bireylerin geçici veya kalıcı sakatlanmalarına ya da ölümlerine neden olabilmektedir. Trafik kazaları, toplumsal bir problem haline gelmiş durumda ve sürücülerin bilinçlendirilmesi ve trafik güvenliği önlemlerinin alınması gerekmektedir.’’ dedi.

Artan trafik kazalarının ekonomik ve sosyal yapı üzerinde önemli kayıplara neden olduğunu belirten Ekinci, ekonomik kayıpların zamanla telafi edilebileceğini ancak, sosyal ve toplumsal kayıpların telafisinin mümkün olmadığını savundu.

Ekinci, trafik kazalarının oluşma şekli ve trafikle ilgili farkındalık düzeyine bakıldığında, genel olarak trafik eğitimi konusunda çok daha ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili gereken tüm önlemlerin hükümet tarafından ivedi bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyen Ekinci, daha etkin trafik politikalarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Ekinci birçok yol yapımının halen tamamlanmadığına ve aydınlatmada da ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekti.

Yol güvenliği eksik ve/veya yetersiz kalmış, bakım ve onarım bekleyen yolların ivedi şekilde ele alınması gerektiğini söyleyen Ekinci, tamir edilmeyen yolların araçların daha fazla yıpranıp, arızalanmasına neden olduğunu ve sürücülerin ani manevralar yapması ile bu durumun trafik güvenliğini önemli ölçüde etkilediğini vurguladı.