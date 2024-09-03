İnsan Hakları Derneği, İsrail ordusuna Filistin halkına uygulanan katliamı sona erdirmek için Netanyahu hükümetine darbe yapma çağrısında bulundu.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD, Fransa ve İngiltere’nin işlediği insanlık suçunu görmezden gelerek İsrail’e destek vermesinin BM’ye duyulan güveni yok ettiği de kaydedildi.

Açıklamada, “İsrail’in ırkçı, yayılmacı emellerine araç olan BM ve AB’nin Kıbrıs’taki taraflı, adaletsiz ve haksız misyonunun bir anlaşma için güven veremeyeceğini vurgularız” denildi.