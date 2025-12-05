İnsan Hakları Platformu tarafından düzenlenen 3 günlük İnsan Hakları Okulu, geçtiğimiz günlerde Gazimağusa’da düzenlendi.

Platform adına yapılan açıklamada, 15 – 22 – 29 Kasım’da verilen eğitime 20 kişinin katıldığı belirtildi.

Programın ilk gününde İnsan Hakları Kavramı ve Kapsamı ile Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik İlkesi; ikinci gününde Aktif Yurttaşlık ve Demokrasi ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve LGBTİ+ Hakları modülleri, üçüncü gününde de İnsan Hakları Koruma Rejimi ve Yerel Mevzuat ile İfade Özgürlüğü, Örgütlenme ve Toplanma Hakları modülleri işlendi.

İnsan Hakları Okulu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Yardım Programı kapsamında finanse edilen, İnsan Hakları Platformu tarafından yürütülen İnsan Hakları Platformu Projesi çerçevesinde düzenleniyor.

Eğitimler, İnsan Hakları Platformu, insan hakları kültürünün güçlendirilmesi, hak temelli çalışma yürüten örgütlerin ve yurttaşların kapasitesinin artırılması amacıyla düzenleniyor.