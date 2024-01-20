Girne’de internet siteleri üzerinden izinsiz kumar oynandığını saptanan evde 8 kişinin tutuklanmasının ardından soruşturmasını derinleştiren polis, bir kişiyi daha tutukladı.

Polis basın bültenine göre, 15 Ocak’ta Girne’de Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından, internet siteleri üzerinden izinsiz olarak kumar oynanması için hizmet verilen bir ikametgaha operasyon düzenlemişti. Bu operasyonda tutuklanan 8 kişinin ardından, yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.F.A.’yı (E-65) da tutukladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.