Irak Petrol Bakanlığı, bölgedeki kriz nedeniyle güney terminallerinden petrol ihracatının durmasının ardından kuzey hattı üzerinden ihracatın yeniden başlatılması için girişimde bulunduklarını, ancak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) buna şu aşamada onay vermediğini açıkladı.

Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde haber ajansları, medya kuruluşları ve milletvekillerinden gelen sorular üzerine kuzey hattı üzerinden ihracat konusuna açıklık getirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki kriz ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen güney ihracatının durması nedeniyle oluşan kaybı azaltmak amacıyla Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden ihracatın yeniden başlatılmasının gündeme geldiği ifade edildi.

Bakanlık, krizinin başından bu yana IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile temas halinde olduklarını ve Irak Petrol Bakanlığının Ceyhan'a uzanan boru hattı üzerinden günlük 300 bin varile kadar petrol ihracatına hazır olduğunu bildirdi.

Buna ek olarak, mevcut koşullar öncesinde IKBY'deki sahalardan günlük en az 200 bin varil petrol ihraç edildiği, söz konusu boru hattının toplam kapasitesinin ise günlük yaklaşık 900 bin varil olduğu kaydedildi.

Irak Petrol Bakanlığı, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığının şu aşamada ihracatın yeniden başlatılmasını reddettiğini ve ham petrol ihracatıyla doğrudan ilgisi bulunmayan çeşitli şartlar öne sürdüğünü belirtti.

Bakanlık, söz konusu şartların ihracat yeniden başladıktan sonra da müzakere edilebileceğini, ihracattaki gecikmenin Irak'ın güney terminallerinden yapılan sevkiyatın durması nedeniyle oluşan mali kaybı telafi etme imkanını azaltacağını vurguladı.

Açıklamada, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığına ulusal çıkarlar, anayasa ve bütçe yasası çerçevesinde petrol ihracatını derhal yeniden başlatma çağrısı yinelendi.