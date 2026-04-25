İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yapılacak ikinci tur barış görüşmeleri öncesinde cuma akşamı Pakistan’a geldi. Görüşmelerin amacı bölgede yeniden istikrarın sağlanması olarak belirtiliyor.

Arakçinin Pakistan'a varışıyla birlikte İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran ile Washington arasındaki olası temasların doğrudan değil, Pakistanlı yetkililer aracılığıyla dolaylı şekilde yürütüleceğini açıkladı.

Arakç, İslamabad’a varmasının ardından gecikmeden temaslara başladı. Cuma gecesi Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Ordu Komutanı Asim Munir ile bir araya geldi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, cumartesi sabahı da Munir ve Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'in de cumartesi günü Pakistan'a gitmesi bekleniyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Yardımcısı JD Vance'in görüşmelere katılmayacağı, bunun yerine "gerekli olması" halinde hazır bulunacağı belirtildi.

Pakistan, savaşı sona erdirme çabalarında önde gelen arabulucu olarak ortaya çıktı ve bu ayın başlarında başkentte ilk tur müzakereler yapıldı.

İlk turdaki başarısızlığın ardından İran’ın ikinci tur için İslamabad’a yeni bir heyet gönderme konusunda isteksiz olduğu belirtilmişti.

Görüşmeler sürerken İslamabad’da sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Şehirde askeri ve polis birlikleri kritik kavşaklarda konuşlandırıldı, çatı katlarına keskin nişancılar yerleştirildi ve helikopter devriyeleri gerçekleştirildi. Özellikle “kırmızı bölge” çevresinde yollar kapatıldı, kontrol noktaları kuruldu ve trafik yönlendirmeleri yapıldı.