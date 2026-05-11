ABD ile İran arasında savaşın sonlandırılması ve olası barış görüşmelerine ilişkin gerilim sürüyor.

İran yönetimi, Washington’un sunduğu 14 maddelik taslağı “teslimiyet anlamı taşıyan bir teklif” olarak nitelendirerek reddederken, ABD Başkanı Donald Trump ise Tahran’ın karşı teklifini “kesinlikle kabul edilemez” sözleriyle değerlendirdi.

İRAN'DAN ABD PLANINA RET:TRUMP'IN AŞIRI TALEPLERİ KARŞISINDA İRAN'IN TESLİM OLMASI ANLAMINA GELEN ABD PLANI REDDEDİLDİ

İran devlet televizyonunda yayımlanan bildiride, ABD’nin önerdiği taslağın İran’ın teslim olması anlamına geldiği savunuldu.

Bildiride, “Tahran, Trump’ın aşırı talepleri karşısında İran’ın teslim olması anlamına gelen ABD planını reddetmiştir” ifadelerine yer verildi.

İran’ın ABD’ye sunduğu karşı öneride ise Washington’un savaş tazminatı ödemesi, Tahran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınması, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması taleplerinin bulunduğu aktarıldı.

İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, yanıtların Pakistan aracılığıyla ABD’ye iletildiğini duyurdu.

Habere göre Tahran yönetimi ayrıca savaşın tüm cephelerde derhal sona erdirilmesi, ABD’nin deniz ablukasını durdurması ve İran’a yönelik yeni saldırılar yapılmayacağına dair güvence verilmesini istedi.

İran tarafı, nükleer program gibi karmaşık konuların mevcut müzakerelerden ayrı tutulmasını talep ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 10 Mayıs’ta yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Düşmanın önünde asla başımızı eğmeyeceğiz ve diyalog veya müzakereden bahsedilmesi teslimiyet veya geri çekilme anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

ABD'DEN DE RET: İRAN'IN SÖZDE "TEMSİLCİLERİNDEN" GELEN YANITI AZ ÖNCE OKUDUM, BEĞENMEDİM, KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın karşı teklifine sert tepki gösterdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran’ın sözde ‘Temsilcilerinden’ gelen yanıtı az önce okudum. Beğenmedim, kesinlikle kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Amerikan haber sitesi Axios’un haberine göre Trump yönetiminin İran’a sunduğu 14 maddelik taslakta, İran’ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’nda serbest geçişin yeniden sağlanması gibi maddeler yer aldı.

Axios’a konuşan ABD’li yetkililer ve kaynaklar, şartların büyük bölümünün nihai bir anlaşmaya varılmasına bağlı olduğunu belirtti.

Nisan ayı başında ilan edilen ateşkese rağmen bölgede zaman zaman çatışmalar yaşanırken, ateşkesin büyük ölçüde sürdüğü ifade ediliyor.

Trump, mayıs ayının ilk haftasında savaşın “çabuk biteceğini” savunmuş, 6 Mayıs’ta ise İran’ın anlaşmaya yanaşmaması durumunda bombardıman tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise savaşın sona ermesi için İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun “ortadan kaldırılması” gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Trump daha önce, İran’daki ilk ABD-İsrail operasyonu olarak nitelendirilen “Destansı Öfke Operasyonu”nun, İran’ın üzerinde uzlaşılan şartları kabul etmesi halinde sona ereceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise operasyonun hedeflerine ulaştığını ve sona erdiğini açıklamıştı.