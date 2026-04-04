İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, isimsiz bir kaynağa atıfta bulunarak dün Tahran'ın ABD'nin 48 saatlik ateşkes teklifini reddettiğini bildirdi.

Kaynak, teklifin çarşamba günü başka bir ülke aracılığıyla sunulduğunu, ancak söz konusu ülkenin adının raporda belirtilmediğini belirtti.

Aynı bir bağlamda, Amerikan gazetesi "The Wall Street Journal" (WSJ), arabuluculara göre başta Pakistan olmak üzere bölgesel ülkelerin öncülüğünde ABD ve İran arasında ateşkes sağlanması yönündeki mevcut çabaların çıkmaza girdiğini bildirdi.

Arabulucular, İran'ın kendilerine resmi olarak önümüzdeki günlerde İslamabad'da ABD yetkilileriyle görüşmeye hazır olmadığını ve ABD'nin taleplerinin kabul edilemez olduğunu bildirdiğini söyledi.

Bu haftanın başlarında, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyada İran'ın ateşkes talep ettiğini belirtmişti; Tahran ise bu iddiayı yalanlamıştı. Konuya yakın kaynaklar, Trump'ın bunun yerine İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması durumunda ateşkesi değerlendirebileceğini ima ettiğini söyledi.

Bu diplomatik girişimlerin başlangıcında İran, ABD tazminat ödemedikçe, Ortadoğu'daki üslerinden çekilmedikçe ve saldırının tekrarlanmayacağına dair güvenceler vermedikçe savaşı sona erdirmeyeceğini, arabulucular tarafından daha önce belirtilen diğer taleplerle birlikte ifade etti.

Trump, Truth Social platformundaki bir paylaşımında, İran'daki "yeni rejim liderinin" ateşkes talebinde bulunduğunu iddia etti. Ancak İran'ın yeni bir başkanı değil, yeni bir Yüksek Lideri var. Trump, "Hürmüz Boğazı açık ve güvenli hale geldiğinde bunu değerlendireceğiz" diye yazdı ve ekledi: "Bu gerçekleşene kadar İran'a saldırmaya devam edeceğiz."