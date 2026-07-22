İran'da Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'nın ABD tarafından füze saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimde Washington yönetiminden peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Kazma Dağı bölgesinin "çok yakında ve çok güçlü şekilde vurulacağını" söyleyerek yeni bir askeri operasyonun sinyalini verdi.

Trump'ın açıklamaları, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının sürdüğü dönemde geldi. Savaşta şimdiye kadar 18 ABD askerinin hayatını kaybettiği bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Öte yandan, Washington Post gazetesinin haberine göre, İran'a yönelik yoğun askeri operasyonların maliyeti nedeniyle Pentagon'un savaş bütçesinin haftalar içinde tükenebileceği değerlendirildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la süren askeri operasyonların maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Hegseth, operasyonların planlandığı şekilde sürdüğünü ancak mali yükün her geçen gün arttığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise diplomatik çözüm çağrısını yineleyerek, "İran işbirliği yapmamakta ısrar etmeye devam ederse, başkanın elinde pek çok seçenek var." ifadelerini kullandı.

Washington'dan gelen son açıklamalar, ABD'nin İran'a yönelik askeri baskıyı artırmaya hazırlandığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirirken, bölgede yeni bir çatışma dalgası yaşanabileceği endişesini de beraberinde getirdi.