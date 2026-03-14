İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 112 kişinin hayatını kaybettiği, 969 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Kürdistan Eyaleti Acil Durumlar Kurumu, ABD-İsrail'in 28 Şubat'tan beri düzenlediği saldırılarda eyalette şu ana kadar 112 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırılarda 969 kişinin yaralandığı belirtilirken 5 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.