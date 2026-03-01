İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bir bildiri yayımladı.
Bildiride, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içinde" misilleme saldırısı başlatacaklarını duyuran Devrim Muhafızları, özellikle ABD ile mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.
İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.