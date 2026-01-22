İran hükümeti, ülke genelinde süren protestolara ilişkin ilk resmi ölüm sayısını açıkladı. Ancak yurt dışındaki insan hakları aktivistleri, ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu bildiriyor.

AA’nın aktardığına göre İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu verilerine dayanarak yaptığı yazılı açıklamasında, ülkenin birçok noktasındaki protestolar sırasında 3 bin 117 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ölenlerin 2 bin 427'sinin sivil vatandaşlar ile güvenlik güçleri olduğu belirtildi ancak kalanlar hakkında detay verilmedi.

Euronews’in aktardığına göre ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise bugün yaptığı açıklamada, ölü sayısının en az 4 bin 902 olduğunu ve daha fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini bildirdi.

Yetkililer internet erişimini kısıtladı ve uluslararası aramaları engelledi. Bu da yurtdışından ölüm sayısını doğrulamayı zorlaştırıyor. Ayrıca yerel gazetecilerin olayları raporlaması sınırlanırken, devlet televizyonu eylemcileri kanıt sunmadan “ABD ve İsrail tarafından kışkırtılan ayaklanmacılar” olarak tanımlamayı sürdürüyor.

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na göre yaklaşık 26 bin 500 kişi de gözaltına alındı. Yetkililerin açıklamaları, gözaltına alınan bazı kişilerin ölüm cezasına çarptırılabileceği endişelerini artırıyor.