İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin “taahhütlerini ihlal etmesi ve ablukayı sürdürmesi” gerekçesiyle Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kontrol altına alındığını duyurdu.

Hürmüz Boğazı'nı 1.5 ay sonra tamamen açan İran, ABD ablukasının sürdüğü gerekçesiyle Hürmüz'ü yeniden kapattı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi yaptığı açıklamada, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirdi. Bu karar sonrası ABD Başkanı Trump, önce İran'a teşekkür etti sonra İran'la anlaşana kadar Hürmüz'de ablukanın süreceğini söyledi. Trump'ın abluka inadı İran'a kararını değiştirtti ve Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kontrol altına alındığını duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’na ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, İran’ın müzakerelerde varılan uzlaşma doğrultusunda iyi niyet olarak sınırlı sayıda sivil geminin kontrollü geçişine onay verdiğini ancak ABD’nin "geçmiş dönemlerde olduğu gibi" taahhütlerine bağlı kalmayarak deniz ablukasını sürdürdüğü belirtildi. Bu nedenle Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığı ve Boğaz'ın İran Silahlı Kuvvetleri tarafından sıkı şekilde kontrol edileceği kaydedildi.Ayrıca bildiride, ABD’nin, İran’a gelen ve İran’dan giden gemilerin serbest dolaşımına izin verene kadar Hürmüz Boğazı’ndaki sıkı kontrolün devam edeceği vurgulandı.

Hürmüz'deki abluka krizinden kısa süre önce ise; ABD ile İran arasındaki yeni müzakere tarihi belli oldu. İranlı ve ABD'li heyetler arasında yeni görüşmeler 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak.