Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın elinde yaklaşık altı haftalık jet yakıtı stoku kaldığı uyarısında bulundu. Birol, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde uçak seferlerinin iptal edilmeye başlanabileceği uyarısında bulundu.

Fatih Birol, İran savaşı nedeniyle kapanan Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde, uçuşların iptal edilmeye başlandığına tanıklık edileceğini söyledi.

IEA Başkanı, "Size şunu söyleyebilirim: Yakında A şehrinden B şehrine yapılan bazı uçuşların jet yakıtı yetersizliği nedeniyle iptal edilebileceği haberini duyacağız" diye uyardı.

-Kriz büyüme ve enflasyonu etkileyecek

Birol ayrıca ABD ve İsrail'in saldırısıyla başlayan İran savaşının, dünyayı “bugüne kadar yaşanan en büyük enerji kriziyle” karşı karşıya getirdiğini söyledi.

IEA Başkanı Birol, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya ve petrol, doğal gaz ile hayati öneme sahip ürünlerin tedarikinin engellenmeye devam edilmesi halinde, bunun küresel ekonomi üzerinde ağır sonuçlar doğuracağını aktardı.

"Ne kadar uzun sürerse, bunun dünya genelinde ekonomik büyüme ve enflasyona etkisi o kadar kötü olacak" diyen Birol, kriz sürdükçe olumsuz etkilerin katlanarak büyüyeceğine işaret etti.

Birol, bu krizin ekonomilere etkilerini de "daha yüksek benzin fiyatları, daha yüksek doğal gaz fiyatları, daha yüksek elektrik fiyatları" olarak sıraladı.