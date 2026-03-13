ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 14. güne girildi. Irak'ta ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı düştü. İran'ın Körfez'deki misilleme saldırıları devam ediyor.

TAHRAN'DA MİTİNG ALANI YAKININDA PATLAMA

İran devlet televizyonu, başkent Tahran'da gerçekleştirilen "Kudüs Günü" yürüyüşleri sırasında miting alanında patlamalar gerçekleştiğini duyurdu. Reuters haber ajansı, başkentin güneydoğusunun vurulduğunu ve bölgeye ilk yardım ekiplerinin gittiğini açıkladı.

TAHRAN'A GENİŞ ÇAPLI SALDIRI BAŞLATILDI

İsrail ordusu, Tahran genelinde geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.

LİTANİ NEHRİ'NDEKİ KÖPRÜYE SALDIRI

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Litani Nehri üzerindeki bir köprüye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Litani Nehri üzerindeki Zrariyeh Köprüsü’nün hedef alındığı bildirildi. Ordu, köprünün Hizbullah üyelerinin Lübnan’ın kuzeyi ile güneyi arasında hareket etmek için kullandığı önemli bir geçiş noktası olduğunu öne sürdü. Ancak bu iddiaya ilişkin herhangi bir kanıt sunulmadı. Açıklamada ayrıca Hizbullah'ın köprü yakınlarına roket rampaları konuşlandırdığı ve buradan İsrail’e saldırılar düzenlediği iddia edildi.

UMMAN'DA İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Umman’ın devlet haber ajansının aktardığına göre, Sohar vilayetinde düşen insansız hava araçları nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

DUBAİ'DE BİR BİNAYA ŞARAPNEL PARÇALARI İSABET ETTİ

Dubai hükümeti medya ofisi, kent merkezindeki bir binanın cephesine hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının düştüğünü açıkladı. Olayın “basit bir kaza” olduğu aktarılan açıklamada herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisine yer verildi.

TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İran medyası, ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu duyurdu. Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.

İRAN ORDUSU: ABD İKMAL UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın batısında ABD'ye ait yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatının öldüğünü iddia etti. Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde, "Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği" ileri sürüldü.

ABRAHAM LINCOLN UÇAK GEMİSİ AĞIR HASAR ALDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin bölgede bulunan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün düzenledikleri füze ve drone saldırıları sonucunda ağır hasar aldığını iddia etti.