İran’ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen "Kudüs Günü" yürüyüşleri sırasında miting alanında patlamalar gerçekleştiği bildirildi.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan üç bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunmuştu.

İran devlet televizyonu, başkent Tahran'da gerçekleştirilen "Kudüs Günü" yürüyüşleri sırasında miting alanında patlamalar gerçekleştiğini duyurdu.

Reuters haber ajansı, başkentin güneydoğusunun vurulduğunu ve bölgeye ilk yardım ekiplerinin gittiğini bildirildi.

AA muhabiri, Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katılanların bulunduğu ve İsrail tarafından tahliye uyarısı yapılan Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) yakınlarında küçük çaplı patlamalar meydana geldiğini aktardı.

Patlamalar sonrası gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi.