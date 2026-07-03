ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği belirtilen İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor.

Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilen törene İranlı yetkililer, vatandaşlar ve çok sayıda yabancı ülke temsilcisi katılıyor. Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye'yi törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor.

İran makamlarının açıklamasına göre, devlet törenlerine yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ile hükümetlerin özel temsilcilerinin katılması bekleniyor. Törenlerin 9 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi.

Ülkede yas kapsamında altı gün boyunca kamu kurumları ile birçok iş yeri faaliyetlerine ara verirken, ülke genelinde geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. Tahran başta olmak üzere birçok kentte yoğun katılım beklenirken, anma programlarının farklı şehirlerde de devam edeceği ifade edildi.