İran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişi hakkında verilen idam cezası infaz edildi.

İran Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hüseyin Pedram isimli kişinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları sırasında Mossad bağlantılı olduğu öne sürülen kişi ve kanallara ücret karşılığında İsfahan kentindeki hassas noktalar ile ilgili bilgi aktardığı öne sürüldü.

Açıklamada, casusluk ve İsrail'le istihbarat işbirliğinde bulunmak suçlarından idam edilen Pedram’a ilişkin kararın İran Yüksek Mahkemesi tarafından onandığı, cezalarının ise sabah saatlerinde infaz edildiği belirtildi.