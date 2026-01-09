Hayat pahalılığına karşı başlayan gösteriler 12’nci gününde ülke geneline yayıldı. İnternet ve telefon hatlarının kesildiği İran’da bilanço ağırlaşıyor: 45 ölü, 2 bini aşkın gözaltı. Tahran başta olmak üzere birçok kentte rejim karşıtı yürüyüşler sürüyor.

İran'da

ekonomik kriz ve hayat pahalılığına karşı 28 Aralık’ta başlayan protestolar, 12’nci gününde ülke genelinde etkisini artırarak devam ediyor. Başkent Tahran’dan Meşhed’e, Kirmanşah’tan Gürgan’a kadar neredeyse tüm şehirlerde halk sokaklara çıktı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında sert çatışmalar yaşanırken, ülke çapında internet kesintisi uygulanması dikkat çekti.

İNTERNET VE TELEFON HATLARI KESİLDİ

Çevrimiçi izleme kuruluşu Netblocks, İran genelinde kapsamlı bir internet kesintisi yaşandığını duyurdu. Netblocks açıklamasında, “Canlı ölçümler İran’da ülke çapında internet kesintisi olduğunu gösteriyor. Bu, protestoları bastırmaya yönelik dijital sansür adımlarının bir parçası ve kritik bir anda halkın iletişim hakkını engelliyor” ifadelerine yer verdi. Bazı bölgelerde internetin ardından telefon hatlarının da devre dışı bırakıldığı bildirildi.

45 ÖLÜ, 2 BİNİ AŞKIN GÖZALTI

Resmi olmayan rakamlara göre, protestoların 31 eyaletin tamamına yayılmasıyla birlikte ölenlerin sayısı 45’e, yaralananların sayısı ise 2 bin 217’ye ulaştı. Yaralıların büyük bölümünün plastik mermi ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 200 göstericinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

VALİLİK BİNASI VE POLİS ARAÇLARI ATEŞE VERİLDİ

Gürgan kentinde valilik binasının ateşe verildiği, Tahran’da ise Settar Han Köprüsü çevresinde göstericilerin polis araçlarını yaktığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bazı kentlerde güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı, bazı noktalarda ise eylemcilere ateş açıldığı iddia edildi.

Tesnim Haber Ajansı, Kirmanşah’taki olaylarda Devrim Muhafızları’na bağlı iki askerin hayatını kaybettiğini, Kazvin’de ise bir Besiç üyesinin eylemciler tarafından ağır şekilde darp edildiğini duyurdu.

BAYRAK İNDİRİLDİ, HEYKELLER HEDEF ALINDI

Meşhed’de protestocuların İran bayrağını gönderden indirip yırttığı anlar kameralara yansıdı. Başkent Tahran’da ise göstericilerin bir polis merkezini ateşe verdiği, bazı bölgelerde Kasım Süleymani’nin heykelinin yakıldığı bildirildi. Bu görüntüler ülkede tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.

YÖNETİMDEN SERT MESAJLAR

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, silahlı yağmacılar ile barışçıl göstericilerin ayrılması gerektiğini belirterek, güvenlik güçlerine “aşırı sert müdahaleden kaçınılması” talimatı verdiği iddialarıyla gündeme geldi.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ise ABD ve İsrail'i ülkede kaos çıkarmakla suçlayarak, “İslam Cumhuriyeti’ne karşı düşmana yardım edenlere müsamaha gösterilmeyecek” dedi. İran dini lideri Ali Hamaney de “Düşmana teslim olmayacağız” mesajı verdi.

TRUMP’TAN TEHDİT DOLU AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetimini sert sözlerle uyardı. Trump, “Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa, onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz. Çok ağır bir bedel ödeyeceklerini biliyorlar” dedi. İran halkına da seslenen Trump, “Özgürlük gibisi yoktur. Siz cesur bir halksınız” ifadelerini kullandı.