İran'ın dün İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde, Hayfa'da füzenin isabet ettiği binada enkaz altında kalan 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, enkazda kalan son 2 kişinin de cesedine ulaşıldığını kaydetti.

İran'ın misillemesinde 4 kişinin öldüğü ve enkaz altında kalanların tümünün cesetlerine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, ölenlerin 80 yaşlarında bir erkek ve kadın ile 40 yaşlarında bir erkek ve 35 yaşlarında bir kadın olduğu ifade edildi.

İran'ın dün İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti. İsrail ordusunun, arama kurtarma ekiplerinin, enkaz altında kaldığı düşünülen 4 kişiyi bulmak için füzenin isabet ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilmişti.

İsrail ordusu, Hayfa'ya doğrudan isabet eden ve ağır hasara yol açan füzenin önlenememesine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerini çalıştırmasına rağmen füzeyi önleme girişiminin başarısız kaldığı belirtilmişti.