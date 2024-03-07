Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclis üyesi, eski Başbakan ve bakanlardan eski Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı İrsen Küçük, ölümünün 5’inci yıl dönümünde pazar günü Lefkoşa’da Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak.

Eşi Gülin Küçük’ün verdiği bilgiye göre, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine Erenköy Mücahidi olarak katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamında Kurucu Meclis üyesi, milletvekili, bakan ve başbakan olarak uzun yıllar ülkeye hizmet veren merhum İrsen Küçük’ün 5’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle pazar günü saat 11.00’de mezarı başında anma töreni düzenlenecek.

2010-13 yılları arasında Başbakan olarak görev yapan Küçük, 10 Mart 2019’da 79 yaşındayken kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.