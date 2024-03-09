TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Küçük’ün Kıbrıs Türk siyasi tarihine önemli bir şahsiyet olarak adını yazdırdığını belirtti.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

"Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanı, milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak ülkemize değerli hizmetler veren merhum İrsen Küçük’ü, vefatının 5’inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Erenköy mücahidi olarak Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamında kurucu meclis üyesi, milletvekili olarak da görev yapan çok değerli bir isim olan İrsen Küçük, yüksek ziraat mühendisi olarak bakanlık yaptığı dönemlerde de ülkemizin tarım alanında çok önemli hizmetler ortaya koymuştur.

Anavatanımızdan ülkemize ulaştırılan ve 'Asrın Projesi' olarak nitelendirilen Türkiye’den suyun ülkemize boru hattıyla ulaştırılması da yine Küçük’ün Başbakanlık döneminde gerçekleşmiştir.

Tecrübesi ile Anavatanımıza, milli ve manevi değerlerimize bağlı bir devlet adamı olan Küçük, ülkemizin ilerlemesi ve gelişmesi için çabalamış, Kıbrıs Türk siyasi tarihine önemli bir şahsiyet olarak adını yazdırmıştır.

Bir kez daha aziz hatıraları huzurunda kendisini saygıyla anıyor, merhuma Allah’tan rahmet diliyorum.”

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel, merhum başbakan İrsen Küçük’ün vatan sevgisini her daim ön planda tutmuş, ağabey duruşuyla çok sevilen, yeri doldurulamayacak bir devlet adamı olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, merhum Başbakan İrsen Küçük’ün ölümünün 5’nci yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli siyasi liderlerden biri olan, Kurucu Meclis Üyeliği, Milletvekilliği, Bakanlık ve Başbakanlık görevlerinde bulunmuş, Erenköy Mücahidi olarak milli mücadeleye katkı koymuş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Merhum Başbakanlarından İrsen Küçük’ü ölümünün 5’inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.

İrsen Küçük, çok sevdiği ülkesine ve Ulusal Birlik Partimize ömrü yettiği sürece özveriyle hizmet etmiş, insan ve vatan sevgisini her daim ön planda tutmuş, son derece duyarlı ve saygın kişiliğiyle, yol göstericiliği ve ağabey duruşu ile çok sevilen ve yeri doldurulamayacak bir devlet adamıydı.

Kıbrıs Türkü’nün varlığını, kendi vatanında, refah içinde ve çağdaş devlet anlayışı ile sürdürebilmesi için, Başbakanlık dönenimde ortaya koyduğu çabalar, altyapı yatırımları ve Asrın Projesi Anavatan Suyu’nun topraklarımızla kavuşması için Anavatan Türkiye ile harcadığı emek, siyasi tarihimiz içinde müstesna değerini korumaya devam edecektir.

İrsen Küçük’ün milli mücadele yıllarından, devletimizin kuruluşuna kadar geçen tüm dönemlerde, Tarım Bakanlığı, UBP Genel Sekreterliği, UBP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde ortaya koyduğu bilgi ve deneyimleri, bir devlet büyüğümüz olarak daima yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Siyasetinin unutulmaz liderleri arasında yerini almış Merhum Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın İrsen Küçük’ü her geçen yıl daha çok özlüyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, aramızdan ayrılışının 5. yılında rahmetle anıyoruz.”

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova, eski Başbakan, bakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlarından İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Maliye Bakanı Berova mesajında şunları kaydetti;

“Kıbrıs Türk halkının ulusal davasına inanan, milli mücadelemize ‘Erenköy Mücahidi’ olarak kahramanca katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis Üyesi, Milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar büyük hizmetleri bulunan, UBP eski Genel Başkan ve Başbakanımız İrsen Küçük’ü vefatının beşinci yıldönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.”

KARANFİL

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, merhum başbakanlardan İrsen Küçük’ün Kıbrıs Türkü'nün yetiştirdiği değerli siyasilerden birisi olduğunu söyledi.

Karanfil, merhum Başbakanlarından İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Karanfil mesajında, İrsen Küçük’ün, “İrsen Küçük, ülkemizin yetiştirdiği değerli siyasilerden birisi olmakla birlikte, çok sevdiği ülkesine ve partisine ömrünün yettiğince hizmet etmiş, yeri asla doldurulamayacak bir liderdir” dedi.

Karanfil mesajında şu ifadelere yer verdi: “Erenköy mücahidi olarak milli mücadele yıllarında vatanı için büyük katkı ortaya koyan Küçük, yaşamının ileriki zamanlarında da siyasi kimliği ile özverili çalışmalarını sürdürmüştür. Tek derdi ülkesi olan Küçük, partisine ve ülkesine sayısız hizmetlerde bulunmuş, bizlere yürüdüğümüz bu yolda ışık olmuştur. Siyaset yaşamında ve hayatı boyunca yaptığı her çalışma hatırlanacak, genç nesillere örnek olacaktır. Partimiz Ulusal Birlik Partisinin Genel Başkanlığını yürüttüğü süreçte de insan ve vatan sevgisini önde tutmuş, ülkesi için gece gündüz yorulmadan çalışmıştır. Yokluğunun 5. yılında çok değerli Devlet adamı, Merhum Başbakanımız İrsen Küçük’ün manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, hasret, rahmet ve minnet ve özlemle anıyoruz.”

KÜÇÜK

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, eski Başbakan, Bakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlarından İrsen Küçük’ün vefatının 5. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük mesajında şunları kaydetti;

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yer alan Erenköy mücahidi olarak adını tarihe yazdıran rahmetli Genel Başkanımız İrsen Küçük’ü özlemle ve rahmetle anıyorum. Ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli görevler üstlenen ve en son Başbakanlık yaparak büyük projelere imza atan dava insanı İrsen Küçük’ün bize emanet ettiklerine sahip çıkacağız. Ulusal Birlik Partisi’nin bir neferi olarak ben de rahmetli genel başkanımız İrsen Küçük gibi Ulusal Birlik Partisi’nin ve KKTC’nin gelişip kalkınması için sorumluluğumun farkında görev yapmaya devam edeceğim. Bu vesileyle UBP eski Genel Başkan ve Başbakanımız İrsen Küçük’ü vefatının beşinci yıl dönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyor, ailesine başsağlığı diliyorum”