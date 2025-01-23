Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi müfettişlerinin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini artıracağı açıklandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun talimatıyla şubattan itibaren sektörel bazda denetimler yapılacak. Denetimlerin ilk adresi turizm sektörü olacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında çalışanların sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı denetlenecek, acil durum planlarının teftişleri yapılacak. Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak. Etkin denetimler ada genelinde diğer sektörlerle devam ettirilecek.