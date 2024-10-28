İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, (İSG-BİR) Başkanı Erkay Özgör, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan olayın, iş güvenliği önlemlerinin en küçük ayrıntısına kadar uygulanması ve denetimlerin eksiksiz yapılmasının hayati önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Özgör yaptığı yazılı açıklamada, bir daha böyle acı olayların yaşanmaması için, Çalışma Dairesi tarafından artan denetimlerin tüm sağlık kuruluşlarında aralıksız sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının diğer tüm sektörlerde olduğu gibi hayat kurtarmanın en öncelikli yolu olduğuna dikkat çeken Özgör, bu tür acı olayların tekrarlanmaması ve daha güvenli sağlık hizmeti sağlanması yolunda adımlar atılması için konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Özgör açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşanan bu acı olayda, masum bir yavrumuzu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken şu anda hayatta kalma mücadelesi veren diğer bebeklerimiz için de umut ve dua içerisindeyiz.

Bu elim hadise, iş güvenliği önlemlerinin en küçük ayrıntısına kadar uygulanması ve denetimlerin eksiksiz yapılmasının ne kadar hayati olduğunu gözler önüne sermektedir. Hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerken, yoğun bakımda tedavi gören diğer bebeklerimiz için sağlık diliyoruz.”