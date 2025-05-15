İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda yapılması öngörülen “işveren” tanımına ilişkin yeni düzenlemeyle ilgili açıklama yaparak, söz konusu değişikliği dikkatle değerlendirdiklerini ve yasa değişiklikleri sürecinde teknik komitelerde mutlaka yer almaları gerektiğini vurguladı.

İSG-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Erkay Özgör tarafından yapılan açıklamada, işveren tanımının yalnızca işverenin yükümlülüklerini değil, aynı zamanda iş yerlerine hizmet veren iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanlarının yetki ve sorumluluk alanlarını da doğrudan etkilediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, yapılacak her düzenlemenin, İSG uzmanlarının görevlerini ne şekilde yürüteceğini doğrudan belirleyeceği ifade edilerek, tanımın mevcut haliyle farklı yorumlara açık olduğu ve bu durumun uygulamada suistimallere zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, bu tür belirsizliklerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkinliğini zayıflatabileceği belirtildi.

İSG-BİR, görüş ve önerilerini içeren resmi yazıyı Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na ileteceklerini belirterek, sürece katkı koymaya hazır olduklarını açıkladı.