dıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının üçüncü duruşmasında, dinlenmeyen ve yeniden söz alan ailelerin beyanlarına yer veriliyor.

-İpekçioğlu

Ailelerden Pervin Aksoy İpekçioğlu, Gazi Üniversitesi’nin raporuna göre iki tahliye verildiğini, ancak bu raporda çelişki olduğu gerekçesiyle 9 Eylül Üniversitesi’nden yeniden bir rapor istendiğini anımsattı.

İpekçioğlu, Gazi Üniversitesi’nin çelişkili raporuna göre, adli kontrol şartıyla tahliye edilen Halil Bağcı ve Efe Bozkurt’un tekrar tutuklanmasını talep etti.

Yeniden söz alan diğer aileler de adalet istemlerini yineledi.

-Kılıç

Hülya Fırat Kılıç ise, 6 Şubat’tan sonra Adıyaman’a 16 ay sonra gelebildiğini söyledi. Kılıç, Ahmet Bozkurt’a seslenerek, “Siz İsias’ın kolonlarını kestiniz ama adaletin kolonlarını katledemeyeceksiniz. Bir katliam yarattınız ama bir hukuk katliamı yaratmayacaksınız” dedi.

Adıyaman’a geldiğinde, Adıyaman’ı yıkılmış göreceğini düşündüğünü ancak aslında yıkılmadığını ifade eden Kılıç, “Yıkılan sadece sizin binanız. O çadıra girip evladımı teşhis etmek zorunda kaldım. Siz katilsiniz, bunu yüzünüze vurmaya geldim. Şikâyetçiyim sanıklardan...” dedi.

-Dursun

Tur rehberlerinin ailelerinden Mustafa Dursun da, Adıyaman’a geldiklerinde yıkılan bir otel görmeyi beklerken, enkaz dahi olmadığını belirtti. Dursun, “Adalet istiyoruz” dedi.

-Avukatlar

Ailelerin avukatları da söz alarak, adli kontrolde olan Halil Bağcı için kök rapora ek rapor eklendiğini, Bağcı hakkında ciddi tespitler olduğunu kaydederek, adli kontrolün kaldırılıp, tutukluluk halinin devamını istedi. Efe Bozkurt’un yetkili olmadığı söylemlerinin kendileri için hiçbir itibarı kalmadığını ifade eden Avukatlar, dava için birleşecek dosya olduğunu söyledi.

Avukatlar, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, salıverilenlerin ise tekrar tutuklanmasını talep etti.

Sanıkların, bina ruhsatları konusunda, "gidip belediyeye sorun" dediğini, artık belediye personelini sorgulama imkanı doğduğunu belirten Avukatlar, Gazi Üniversitesi raporuna dayanan Halil Bağcı ve Efe Bozkurt’un tahliyesi konusunda yeniden değerlendirme istedi. Avukatlar, zararın doğduğu tarihte, Efe Bozkurt’un Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu, dolayısıyla bir sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Mehmet Göncüoğlu adına yapılmış bir statik hesap yokken, neden evrakta adı olduğunu soran Avukatlar, binaya, İskan Dairesi’nin verdiği izinlerin sorgulamasının dikkatlice yapılmasını istedi.

Denetim zafiyeti nedeniyle belediye görevlilerinin bilinçli taksirle suçlanması gerektiğini ifade eden Avukatlar, tedbirlerin de davanın büyüklüğü göz önünde bulundurularak, alınması talep etti.

Daha sonra sanıklar ve avukatları dinlenmeye başlandı. İlk olarak Ahmet Bozkurt dinlendi.