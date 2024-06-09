Türkiye’de geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremde, Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri tarafından verilen adalet mücadelesi devam ediyor.

İsias Otel davasının üçüncü duruşması, 12 Haziran Çarşamba günü Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da yapılacak.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek İsias Otel davası için, daha önce olduğu gibi Başbakan Ünal Üstel, aileler ve siyasilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet, 11 Haziran Salı günü Adıyaman’a gidiyor.

İsias Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş ve 72 ölü, 8 yaralı olan ana dosya ile 2 yaralının daha olduğu ek dosya birleştirilmişti. Dört gün süren ilk duruşmanın ardından, tek gün görüşülen ikinci duruşmada, mahkeme ara kararlar almıştı.

Mahkeme ikinci duruşmada; tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına, ayrıca Gazi Üniversitesi dışında mümkünse teknik bir üniversiteden yeniden bilirkişi raporu talep edilmesine karar vermişti. Mahkeme, bir sonraki duruşma tarihini ise; 12 Haziran saat 10.00 olarak belirlemişti.

Duruşma ardından mahkeme, 14 Mayıs’ta Grand İsias Otel'le ilgili bilir kişi raporunun 9 Eylül Üniversitesi tarafından yeniden hazırlanmasına karar verdi.

Öte yandan 28 Mayıs’ta ise; Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi’ndeki kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni vermişti.