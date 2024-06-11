Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri tarafından verilen hukuk mücadelesi devam ediyor.

İsias Otel davasının üçüncü duruşması yarın Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak.

Bir önceki davalarda olduğu gibi aileler, siyasiler ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet duruşma için bugün İstanbul üzerinden Adıyaman’a gidiyor.

Heyette, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’deki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, bazı milletvekilleri ve bürokratlar da yer alıyor. Başbakan Ünal Üstel ve komitede görev yapan bazı milletvekillerinin de Adıyaman’a gitmesi bekleniyor.

-İlk duruşma 26 Nisan’da

İsias Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş ve 72 ölü, 8 yaralı olan ana dosya ile 2 yaralının daha olduğu ek dosya birleştirilmişti. Dört gün süren ilk duruşma ardından, tek gün görüşülen ikinci duruşmada mahkeme ara kararlar almıştı.

Mahkeme ikinci duruşmada aldığı ara karara göre; tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına, ayrıca Gazi Üniversitesi dışında mümkünse teknik bir üniversiteden yeniden bilirkişi raporu talep edilmesine karar vermişti.

-Bilir kişi raporunun yeniden hazırlanma kararı

Duruşma ardından mahkeme, 14 Mayıs’ta Grand İsias Otel'le ilgili bilir kişi raporunun 9 Eylül Üniversitesi tarafından yeniden hazırlanmasına karar verdi.

Öte yandan 28 Mayıs’ta Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi’ndeki kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni vermişti.

Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu’nun gerekçeli kararına göre, yapı ruhsatında imzaları bulunan ve sorumlulukları tespit edilen Adıyaman Belediyesi’nin ilgili dönemlerdeki; Ruhsat Büro Teknisyeni, Ruhsat Büro Şefi , İmar Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcılarından hayatta olan 4 kişi aleyhinde soruşturma başlatılması emredilmişti.