Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (Tü-Örkon) Başkanı Hasan Y. Işık, plajlara girişlerde ücret alınarak halkın Anayasal ve yasal haklarını ihlal edildiğini belirterek, hükümeti gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Yazılı açıklama yapan Işık, “Yurttaşlar bu enflasyonist ortamda yalnız ‘fahiş fiyatlar' ile mağdur edilmekle kalmamakta Anayasal ve yasal haklar gibi en temel özgürlük hakları, plajlarda çiğnenmekte, gaspedilmekte ve yaslara gerekli saygı gösterilmemektedir” ifadelerini kullandı.

“Plaja giriş ücreti” alınamayacağını ve yurttaşların plajlara erişiminin engellenemeyeceğini belirten Işık, bunun Anayasa’nın 38. maddesi ile 26/93 sayılı “Plajların Kullanım ve Denetim Yasası” ve bu işletmelerin kira sözleşmelerinde yer aldığını kaydetti. Işık, buna rağmen yurttaşların plajlara özgürce erişiminin engellendiğini ileri sürdü.

Işık, 2007 yılında rafa kaldırıldığını belirttiği yurttaşların plajlarda haklarını koruyacak yasa tadilatı tasarısının Meclis gündemine alınması için hükümete çağrı yaptı. Işık, "Bazı plaj işletmelerinde kişi başı 2,000 TL’ye varan ücretler talep edildiğini" de ileri sürdü.

Işık, Anayasal hakları plajlarda gasp edilen yurttaşların plajlara özgürce girebilmeleri için Konfederasyonumuz hükümeti gerekli önlemleri almaya davet etmektedir” dedi.