KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin Sonuç Bildirisi’nde Türkiye başlığı altında yer alan ifadeleri protesto etti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, bildiride, Ankara ile ilişkilerin başlatılması kararının, “Kıbrıs sorununun, Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri çerçevesinde çözümü için müzakerelerin yeniden başlatılması” koşuluna bağlandığını ifade ederek, bunu eleştirdi.

Annan Planı’na “evet” diyen Kıbrıs Türklerine, vaatlere rağmen yaptırımların kaldırılmadığına dikkat çeken Işık, BM ve AB’nin bir anlaşmanın arkasında duramayacağını ve güvence olamayacağını kaydetti. Işık, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’e konuyla ilgili birer mektup gönderileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “bağımsızlık ve egemen devlet iradesini” 29 Nisan 2022’de Cenevre’deki 5’li konferansta, BM, garantör ülkeler ve dünyaya deklere ettiğine işaret eden Işık, bunu görmek istemeyen BM ve AB’nin, Kıbrıs Türklerine reddettiği bir anlaşmayı empoze etmeye çalıştığını kaydetti.

Kıbrıs Rumlarının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti adına tek taraflı tasarrufta bulunamayacağını ve yetki kullanamayacağını ifade eden Işık, iki tarafın da siyasi eşitliğine dayanan statülerinin karşılıklı kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının kabul edilmesi ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın tesisi için KKTC’nin tanınması gerektiğini de kaydetti.

Işık, BM ve AB’ye süre vererek, bunu yazılı talep etmeleri için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet ve Meclis’e çağrıda bulundu.