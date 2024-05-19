İskele Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Fener Alayı düzenledi.
Belediye’den verilen bilgiye göre Bekirpaşa Lisesi Bandosu’nun öncülük ettiği Fener Alayı, İskele Belediyesi Kültür Evi önünden başladı; Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünden geçerek, Kültür Evi’ne geri döndü.
Fener alayının sonunda şarkıcı Çağdaş Aydaş konser verdi; katılımcılara ikramda bulunuldu.
Fener Alayı’na İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu da katıldı.
Editör: Burhan CANBAZ