İskele-Ercan Anayolu Yeniceköy kavşağında meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında İskele-Ercan Anayolu'nda batı istikametine doğru seyreden Erman Alataş, (E-27) yönetimindeki YA 158 plakalı kamyonetle önünde seyreden ve Yeniceköy kavşağında sağa dönüş yapmakta olan Ulrikes Lerner (K-76) yönetimindeki VH 760 plakalı pick-up aracı sağından geçmeye çalıştı. O esnada Alataş aracının sol ön kısmı ile geçmeye çalıştığı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan Erman Alataş sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu.