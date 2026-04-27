İskele İlçe Emniyet Kurulu, yangınla mücadele gündemiyle toplandı.
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, toplantıda yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle ilçe sınırlarında meydana gelebilecek olası yangınlara karşı alınması gereken önlemler ele alındı.
İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantıya, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Binbaşı Bahadır Kılıç, İskele İtfaiye Şube Amiri Tahir Bulak, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Mahmut Balcı, İskele Polis Müdürlüğü, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, Erenköy-Karpaz Belediyesi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Su İşleri Dairesi, Orman Dairesi, Karayolları Dairesi, İskele Kaymakamlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. ve Altınbaş Petrol’den yetkililer katıldı.