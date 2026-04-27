KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında iki konser düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, konserler, 14 Mayıs Çarşamba ODTÜ RRD Kalkanlı’da ve 15 Mayıs Perşembe Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleştirilecek. Her iki konser de saat 20.00'de başlayacak.

Şefliğini Kerem Tunçer’in üstleneceği konserlerde, piyanist Deniz Besim solist olarak sahne alacak.

Programda, Francis Poulenc’in 2 Marches et un Intermède, Wolfgang Amadeus Mozart’ın Piyano Konçertosu No.22 ve Antonín Dvořák’ın Üflemeliler için Serenat eserleri yer alacak.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda, KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğunda ve ODTÜ KKK iş birliğiyle düzenlenecek konserler, halka açık ve ücretsiz olacak.