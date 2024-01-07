İskele ve Lefkoşa’da yaşanan iki darp olayında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, İskele’de bulunan bir apartmana ait araç park yeri içerisinde dün 21.30 sıralarında, S.K. (E-46), eşi ile konuştuğu gerekçesiyle S.U.'nun (E-34) yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etti ve sol üst dişinin kırılmasına sebep olduğu kaydedildi.

Açıklamada, S.K’nin tutuklandığı, soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

-Lefkoşa’da iki kişi birbirlerini darp etti….

Öte yandan, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bar içerisinde 4 Ocak Perşembe günü saat 02.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu H.K.(K-26), cam şişeyle E.S.'ye (E-21) vurmak suretiyle başında kesi oluşmasına sebep olduğu kaydedildi. E.S. de, H.K.’nin alnına kafasıyla vurmak suretiyle adı edileni darp ettiği kaydedildi.

Açıklamada, konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturma da devam ettiği belirtildi.