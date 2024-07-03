İskele –Karpaz anayolu ile Yedidalga’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele-Karpaz Anayolu üzerinde dün 19.00 sıralarında Mücahitler Çemberi mevkiinde, Hasan Mevlit (E-82) yönetimindeki YB 605 plakalı salon araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çembere yaklaştığı için yavaşlamak zorunda kalan Saad Aamir (E-19) yönetimindeki UR 594 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan UR 594 plakalı motosiklet, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere de çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Aamir, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, sol bacağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından gözlem altına alındı.

-Yedidalga’da kaza…1 yaralı

Yedidalga’da bu sabah 03.00 sıralarında Ecevit Caddesi’nde, Fuat Karadayı (E-21) yönetimindeki PG 745 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmında bulunan bordür taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden PG 745 plakalı araç, bir evin bahçe tellerine de çarparak takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Polis, kaza sonucu yaralanan yolcu Ayşegül Kargöz’ün (K-20), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulduğunu bildirdi.