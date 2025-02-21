İskele Kaymakamlığı, ilçedeki iş yeri ve otellerin 2025 yılı alkollü içki satış ruhsatı yenileme son başvuru tarihinin 12 Mart olduğunu duyurdu.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu imzasıyla yapılan açıklamada, Fasıl 144 Alkollü İçkiler Satış Yasası uyarınca, 2025 yılı için alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin Kaymakamlığa dilekçe vermeleri gerektiği belirtildi.

Dilekçeyle birlikte, eski alkollü içki satış ruhsatının fotokopisi, bağlı bulunan belediyeden alınacak iş yeri çalıştırma izin belgesi fotokopisiyle İskele Kaymakamlığı'na müracaat edilmesi gerekiyor.

Otellerle ilgili ruhsatlar için de ilgili yıla ait otel işletme izni ve sınıflandırma belgesi ibraz etmek gerekiyor.

Müracaat edilmeyen iş yeri ve otellerin müracaatları yenilenmeyecek.