Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, cuma günü İskele Belediyesi Halk Plajı – Sahil Yürüyüş Yolu’nda “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri” düzenlenecek.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre 19.00-23.00 saatleri arasında, Polis Genel Müdürlüğü ile İskele Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek etkinlikte açılacak stantlarda Polis Birimleri tanıtılacak ve halktan gelecek sorular alanında uzman polisler tarafından yanıtlanacak.

Polis Özel Harekât, Narkotik Dedektör Köpekleri, İtfaiye ve Bomba İmha Uzmanı Ekipleri tarafından gösteriler sunulacak etkinlikte polis mensuplarından oluşan Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra) sahne alacak.

Tüm halkın davetli olduğu etkinlik programı şöyle: “ 19.30 – Polis Özel Harekât Müdürlüğü Gösterisi (deniz operasyonu ve yüksekten iniş), 20.30 – Polkestra Konseri, 21.00 – Narkotik Dedektör Köpekleri Gösterisi, 21.15 – İtfaiye Gösterileri ve 21.30 – Bomba İmha Uzmanı tarafından şüpheli pakete müdahale gösterisi”