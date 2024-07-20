Kıbrıs Türk halkına bağımsızlığı armağan eden, barışı getiren, esaretten özgürlüğe kavuşturan, Mutlu Barış Harekâtı 50. yılında. Harekatın yıldönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gurur ve coşku hâkim. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Ada genelinde olduğu gibi İskele’de de törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda gerçekleşen törenlerde, 20 Temmuz coşkusuna, siyasi ve askerî erkanın yanı sıra 7’den 70’e herkes ortak oldu. Atatürk Anıtı önünde başlayıp İskele Ecevit Meydanı’nda devam eden tören, resmi geçit ve izaz ikramla son buldu.

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI KUTLU OLSUN

Kıbrıs Türk Halkını karanlıktan aydınlığa çıkaran, barışın ve özgürlüğün simgesi 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı, 50. gurur yılını kutluyor. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yıldönümü dolayısıyla İskele’de düzenlenen törenlere İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK Komutanlığı adına Hava Savunma Üsteğmen Oğuzhan Cömert, GKK adına Piyade Binbaşı Emrah Koçyiğit, İskele Polis Müdür Gökay Karagil, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum kuruluş ve derneklerle birlikte 7’den 70’e vatandaşlar katıldı.

KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE YARIM ASIRDIR BARIŞ İÇİNDE, ÖZGÜRCE…

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulduğu, saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildiği Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından geçilen Ecevit Meydanı’ndaki tören ise İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK Komutanlığı adına Hava Savunma Üsteğmen Oğuzhan Cömert, GKK adına Piyade Binbaşı Emrah Koçyiğit’in tören birliklerinin ve halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlamasıyla başladı.

TOROSLU: “BARIŞ HAREKÂTI İLE ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

İskele Ecevit Meydanı’ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Kıbrıs Türk Halkının, Kıbrıs Adasında 1571’den beri varlık mücadelesi verdiğini söyleyen İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, 1974 yılına kadar yaşanılan kara günleri hatırlattı.

KKTC’nin yaşatılması için kararlılık vurgusu yapan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Barış harekâtı ile özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve en derin minnet duygularıyla da yaşamaya devam ettiklerini ifade etti. Konuşmasında Mehmetçik ve Mücahitleri, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı rahmet ve minnetle anan Kaymakam Toroslu ise her zaman Kıbrıs Türk Halkının yanında olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne şükranlarını sundu.

ÖZER: “VERİLEN MÜCADELELER NETİCESİNDE BUGÜNLERE GELİNDİ”

Törende günün anlam ve önemini belirten bir diğer konuşmayı ise GKK’dan Piyade Üsteğmen Berk Süleyman Özer yaptı. Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca verdiği büyük mücadeleler neticesinde bugünlere gelindiğini ifade etti.

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI KUTLU OLSUN

İskele Ecevit Meydanı’nda düzenlenen törenlerde günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yanı sıra şiirler de okundu. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu öğrencisi Derinsu Bengi ‘20 Temmuz Sabahı’, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Havin Ceylan ‘Özgürlük Marşı’, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Nisanur Şık ’20 Temmuz’, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi İzlem Yenigün ‘Kıbrıs Barış Harekâtı’ isimli şiirlerini okurken, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi de dans gösterilerini sundu.

İSKELE’DEKİ TÖREN RESMİ GEÇİT İLE SON BULDU

İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören, resmi geçitin ardından son buldu. Törenlerin ardından İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK Komutanlığı adına Hava Savunma Üsteğmen Oğuzhan Cömert, GKK adına Piyade Binbaşı Emrah Koçyiğit ve İskele Polis Müdür Gökay Karagil, İskele Belediye Gazinosu’nda yapılan izaz ikram öncesi halkın bayramlarını kutladılar.