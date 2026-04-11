ABD ile İran arasında İslamabad’da gerçekleştirilen kritik barış görüşmeleri, planlandığı gibi Türkiye saatiyle 13.00’te başladı. Görüşmelere ev sahipliği yapan Pakistan, süreç öncesinde başkentte geniş güvenlik önlemleri alırken birden fazla görüşme noktası hazırladı.

Diplomatik temaslar kapsamında ABD heyeti adına JD Vance, İran tarafında ise Muhammed Bakır Kalibaf yer alıyor. Her iki isim de görüşmeler öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerin gerçekleştirildiği mekanlar arasında Başbakanlık Konutu ile yüksek güvenlikli özel bir tesis bulunuyor. Bu ziyaret, 2011 yılından bu yana bir ABD başkan yardımcısının Pakistan’a yaptığı ilk resmi ziyaret olarak dikkat çekiyor.

İran heyeti, Kalibaf başkanlığında dün akşam saatlerinde İslamabad’a ulaşmıştı. Görüşmelerin, taraflar arasında son haftalarda tırmanan gerilimin ardından başlayan diplomatik sürecin en kritik aşamalarından biri olduğu değerlendiriliyor.

Hatırlanacağı üzere, Donald Trump, 8 Nisan’da yaptığı açıklamada İran ile 2 haftalık geçici ateşkesi kabul ettiklerini duyurmuştu. Ateşkesin, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması şartına bağlı olduğu belirtilmişti.

İran tarafı ise müzakereler öncesinde bazı ön koşulların yerine getirilmesini talep ediyor. Bunlar arasında İran’a ait varlıkların serbest bırakılması ve Lübnan’da ateşkes sağlanması yer alıyor. Tahran yönetimi, ABD’nin bu taahhütleri yerine getirmesini beklediğini vurguluyor.

Öte yandan, İsrail yönetimi geçici ateşkesi desteklediğini açıklasa da Lübnan konusunun anlaşmaya dahil olmadığını savunarak bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.

Gözler şimdi İslamabad’daki temasların seyrine çevrilmiş durumda. Tarafların en fazla 15 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmayı hedeflediği belirtilirken, sürecin bölgesel dengeler açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.