Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın istifa haberlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Camianın İsmail Kartal’a sahip çıkması gerektiğini belirten Yıldırım, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne kalmasına rağmen takım ve teknik heyete yönelik eleştirilerin devam ettiğini söyledi.

Yıldırım, “Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV’de, YouTube’ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!” ifadelerini kullandı.

Taraftarlara ve camiaya sakin olma çağrısında bulunan Yıldırım, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını belirterek şöyle devam etti:

“Herkes sakin olacak, herkes bekleyecek! Bekleyecek! Sonunda mayıs ayında şampiyon olacağız. İsmail Kartal görevinin başındadır ama camia da İsmail Kartal’a sahip çıksın! İsmail Kartal ile şimdi konuştum. Şişeyi söyledi, baskıyı söyledi. İlaç alıyorum dedi. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. İsmail Kartal bizim evladımız.”

Teknik direktörlerle sezon tamamlanmadan yolları ayırmayı tercih etmediğini belirten Yıldırım, “Ben Aziz Yıldırım olarak ve yöneticiler olarak, 20 senelik dönemimde 2 hoca hariç hiçbir tanesiyle sezon bitmeden bıraktığımı gördünüz mü, yaşadınız mı! O zaman devam! Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez!” dedi.

Şampiyonlar Ligi hedefini İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, transfer ve kulübün mali yapısına ilişkin de konuştu.

Yıldırım, “Şampiyonlar Ligi’ne kalacağız dedik, kaldık. İsmail Kartal’la kaldık. Biz desteğiz, biz yapmadık. Biz maddi yönden gelirler giderler üzerinden çalışıyoruz. Onun istediği biri varsa arkadaşlarla konuşuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bazen de imkanlar var. Ben 200 milyona futbolcu alırım, hiç çekinmem alırım ama kulübe ne zarar verir.” ifadelerini kullandı.