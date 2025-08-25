İspanya genelinde resmi meteorolojik istatistiklerin kaydedilmeye başlandığı 1961 yılından bu yana en sıcak günlerin ağustos ayında yaşandığı bildirildi.

Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) 3-18 Ağustos'ta yaşanan sıcak hava dalgasının, bugüne kadar kaydedilen en şiddetli sıcaklar olduğunu duyurdu.

Bu yazın ikinci sıcak hava dalgasını ağustos ayında yaşayan İspanya'da termometrelerin rekor seviyelere çıktığını kaydeden AEMET, şu ana kadar en yüksek derece sıcak hava dalgasının, normalin 4,5 derece üzerine çıktığı Temmuz 2022'de görüldüğünü ancak 3-18 Ağustos'ta derecelerin normalin 4,6 üstünde tespit edildiğini belirtti.

AEMET'in verilerine göre, bu yıl ve 2022'den önce İspanya'da normalin 4 dereceden fazla üzerinde olan en yüksek sıcak hava dalgaları 2023 ve 1987 ağustosları ile 2019'un haziranında hissedildi.

Meteoroloji Enstitüsü, "Ağustos 2025'teki sıcak hava dalgası on altı gün sürdü. Ancak Ağustos 2025'in ilk yirmi günündeki sıcak hava dalgasına oranla daha üst seviyeye çıktı. En azından İspanya genelinde resmi istatistiklerin olduğu 1961'den bu yana en yükseğe çıkan sıcak hava dalgası oldu. Aşırı sıcakların devam etmesi, olumsuz etkilerini yoğunlaştırıyor. Savunmasız kişilerin sağlığını etkiliyor ve yangın riskini artırıyor." açıklamasında bulundu.

İklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da AEMET'in istatistiklerine göre 1975 ile 1999 yılları arasında toplamda 212 gün olmak üzere 44 sıcak hava dalgası kaydedilirken, 2000 ile 2024 yılları arasında toplamda 417 güne denk gelen 90 sıcak hava dalgası tespit edildi.

Geçmiş yıllara nazaran son yıllarda sıcak hava dalgasından etkilenen illerin sayısının da 36'dan 44'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da bu ağustos ayında güneydeki Badajoz, Kurtuba gibi bazı kentlerde termometreler 44 derecenin üzerini gördü.

Diğer yandan İspanya'da büyük çoğunluğu ağustos döneminde olmak üzere bu yıl içinde şimdiye kadar 407 bin hektardan fazla ormanlık ve kırsal alan yandı.

Ülkenin kuzeyindeki Galiçya ile Kastilya ve Leon bölgelerinde halen 17 noktada yangınlar devam ederken, Leon'da bugün yeni çıkan iki yangından dolayı iki köyde 300'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.