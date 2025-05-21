srail, ABD başta olmak üzere gelen uluslararası baskılar sonrası 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişini engelleyerek Filistinlileri açlığa maruz bıraktığı Gazze Şeridi'ne, dün 93 yardım tırının girişine izin verdiğini duyurdu.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, İsrail'in "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin vereceğini" duyurmasının ardından 93 yardım tırının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçiş yaptığı bildirildi.

Gazze'ye yardım tırlarının girişinin ordu yetkilileri ve siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda gerçekleştirildiği, tırların geçiş öncesi İsrailli yetkililerce incelendiği aktarıldı.

İsrail'in önceki gün geçişine izin verdiği 5 yardım tırıyla beraber Kerem Ebu Salim Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne girmesine izin verdiği yardım tırlarının sayısı iki günde yalnızca 98'de kaldı.

Uluslararası kuruluşlar, kıtlık tehlikesi altındaki Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının ihtiyacın çok altında olduğu uyarısını yapıyor. Bunun yanı sıra insani yardımların bölgeye girmesi, Filistinlilere ulaştırılabildiği anlamına da gelmiyor.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, Gazze'ye giren yardım tırlarının hiçbirinin trafik, lojistik ve güvenlik sorunları nedeniyle varış noktasına ulaşamadığını belirtildi.

Yardım tırlarının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında mahsur kaldığı aktarılıyor.

- İsrail, Gazze'ye "temel miktarda gıda geçişine izin vereceğini" duyurmuştu

İsrail, 2 Mart'tan bu yana insani yardım ambargosu uyguladığı Gazze Şeridi’nde "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin vereceğini" açıklamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'nde bir kıtlık krizinin ortaya çıkmamasını sağlamak amacıyla halka temel miktarda gıda sağlayacaktır." ifadesine yer verilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Gazze'ye insani yardım geçişinin derhal başlatılmasına ilişkin kararın ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Tel Aviv'e uygulanan siyasi baskı nedeniyle alındığını bildirmişti.

Kabine kararının oylama yapılmaksızın alındığı, daha önce böyle bir karar alınırsa hükümeti dağıtmakla tehdit eden aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in itirazlarının göz ardı edildiği ve kararın oylamaya açılması önerilerinin reddedildiği aktarılmıştı.

- ABD'nin İsrail'e baskı yaptığı aktarılmıştı

İsrail, 2 Mart'ta Gazze'ye insani yardım geçişini durdurarak bölgede insani bir felaket yaşanmasına neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu dönüşünde Gazze'ye insani yardım girişi konusunda ilerleyen günlerde gelişmeler yaşanacağını kaydetmişti.

İsrail basını, ABD'nin gerek ateşkes gerekse de insani yardım geçişine izin verilmesi konusunda İsrail'e baskı yaptığını öne sürmüştü.