İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın misillemesinde öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddialara karşı videolu paylaşım yaptı.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "öldü" iddialarına cevap verdi.

Bir işletmede kahve içerken görüntülerini paylaşan Netanyahu, öldüğü iddialarını yalanladı.

İsrail Başbakanı, "basın toplantısının yapay zeka ile üretildiği ve videoda altı parmağı göründüğü" iddialarına karşı ellerini havaya kaldırarak parmaklarını gösterdi.

İsrail halkına dışarı çıkıp temiz hava alma tavsiyesinde bulunan Netanyahu, buna karşın "korunaklı alanlara" yakın kalmaları gerektiğini söyledi.