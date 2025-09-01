İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın kabul ettiği belirtilen kısmi esir takası anlaşmasının "gündemlerinde olmadığını" söyleyerek dolaylı olarak kapıları kapattığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, dün toplanan güvenlik kabinesi toplantısında Hamas ile kısmi esir takası anlaşmasının gündeme geldiği belirtildi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kısmi esir takası anlaşmasına karşı çıkan bir tasarısının oylanmasını talep ettiği aktarıldı.

Bunun üzerine Netanyahu'nun söz konusu oylamaya gerek olmadığını dile getirerek Hamas ile kısmi esir takası anlaşmasına varılmasının "gündemlerinde olmadığını" söylediği kaydedildi.

- Gazze kentinin işgali görüşüldü

Netanyahu başkanlığında toplanan güvenlik kabinesinde daha çok Gazze kentinin işgali ve Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin'i tanımaya yönelik adımlarının ele alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun kabineye, Gazze kentinin işgaline ilişkin planları sunduğu ifade edildi.

Kabinede ayrıca, Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin'i tanımaya yönelik adımlara karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakı ve Filistin yönetimine yönelik yaptırımlar getirilmesi gibi seçeneklerin masaya yatırıldığı kaydedildi.